Тимур Родригез развелся с женой, пока та была в путешествии с детьми

Тимур Родригез завершил семейную жизнь с Анной Девочкиной спустя 16 лет брака – причем бывшая возлюбленная узнала об этом, уже находясь за тысячи километров от дома. Артист самостоятельно подал документы на развод, пока Анна отдыхала за рубежом вместе с детьми.

Официальное завершение отношений состоялось в апреле 2025 года, спустя два года после их фактического разрыва. На слушаниях супруга не присутствовала – как сообщают источники, она в это время находилась в путешествии по странам Европы и Африки, и, вполне возможно, даже не была в курсе судебного процесса.

Разлад в паре произошел еще в 2023-м, и тогда же Родригез признался, что хочет "другого образа жизни". Об этом он сообщил жене по телефону, после чего вскоре начал отношения с актрисой Екатериной Кабак.





По словам артиста, совесть его не мучила – после разговора он счел, что волен строить личное счастье заново.

"Сообщив жене, что заканчиваю с ней отношения, я уже посчитал, что имею право строить свою жизнь дальше", – рассказывал он.

От предыдущего брака у Тимура остались двое сыновей: подростки живут с матерью. Артист, как утверждают приближенные, помогает бывшей семье финансово и не претендует на имущество. Недвижимость осталась Анне и детям.

На признания бывшего мужа Анна ответила в соцсетях с долей сарказма: "Кино оказалось скучным и душным, даже попкорн не доела".

Ранее бывшая жена Тимура Родригеза рассказала о причинах развода.