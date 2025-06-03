Продюсер Дворцов рассказал, сколько зарабатывает Седокова после смерти Яниса Тиммы

Анна Седокова вернулась к активной концертной деятельности спустя несколько месяцев после трагедии – в конце 2024 года ее бывший супруг, баскетболист Янис Тимма, скончался. Его нашли в подъезде московской пятиэтажки недалеко от дома исполнительницы хита "Шантарам". Тогда певица приостановила все публичные выступления и пропала из информационного поля. Сейчас, как сообщает продюсер Сергей Дворцов, артистка вновь гастролирует, участвует в телепроектах и получает до 4 миллионов рублей за концерт.



Однако возвращение в публичное поле оказалось не таким гладким. По словам Дворцова, Седокова продолжает сталкиваться с критикой в свой адрес, несмотря на то, что с момента смерти экс-супруга прошло около полугода. Кроме того, в адрес певицы подан иск на 150 миллионов рублей – якобы за недвижимость, в которой она проживала с Тиммой. Продюсер подчеркивает: Седокова не жила в этой квартире, и претензии, по его мнению, необоснованны.



"С концертами у нее все великолепно. Анечка, несмотря ни на что, сейчас гастролирует, у нее съемки на проекте "Три аккорда". То есть ни хейт, ни провокации не мешают ей. Она работает, закрыла всем рты и будет закрывать дальше", – передает слова продюсера онлайн-журнал "Страсти".

Он также добавил, что гонорары артистки остались на прежнем уровне – от 2 до 4 млн рублей за выступление. Информация о райдере временно не разглашается.



По словам Дворцова, во всей этой истории пострадал и он. Продюсер рассказал, что получает угрозы за публичную поддержку Седоковой и в настоящее время передвигается с охраной. Он связывает происходящее с продолжением информационного давления на певицу и ее команду.



Ранее сообщалось, что родственники Яниса Тиммы требуют с Анны Седоковой 60 миллионов рублей.