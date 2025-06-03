Блейк Лайвли отозвала чать иска против Джастина Бальдони

Звезда "Сплетницы" официально отозвала часть обвинений против своего коллеги по фильму "Все закончится на нас", режиссера и актера Джастина Бальдони. Напомним, Блейк Лайвли ранее обвинила его в эмоциональном насилии на съемочной площадке.

Причиной резкой смены позиции, по информации инсайдеров, стали требования адвокатов Бальдони предоставить медицинские доказательства причиненного стресса. 37-летняя актриса не пожелала делиться личными записями и решила сделать шаг назад – но с важной оговоркой: иск отозван без отказа от дальнейших претензий. А значит, Лайвли может вернуться к этому делу в любой момент.





Юридическая команда Джастина обвиняет актрису в том, что она хочет "оставить за собой все карты" и при этом избежать обязательств. При этом сам режиссер также не остался в стороне: он подал ответный иск на внушительные 400 миллионов долларов, утверждая, что обвинения Блейк нанесли удар по его репутации и профессиональной деятельности.

Но и это еще не все. Ситуация вышла далеко за пределы съемочной площадки, когда в суд попытались вызвать Тейлор Свифт, бывшую близкую подругу Лайвли. По словам юристов Бальдони, актриса якобы угрожала натравить на него "своих драконов" – Свифт и мужа Райана Рейнольдса – если Джастин откажется от предложенных ею изменений в сценарии. После начала разбирательств Тейлор, похоже, решила не вмешиваться в скандальное дело и ушла в тень.

Впрочем, несмотря на частичный откат со стороны Лайвли, конфликт далек от завершения. В деле остаются более серьезные обвинения – от сексуальных домогательств до распространения клеветы.

Ранее сообщалось, что Джастина Бальдони обвинили в "токсичной позитивности" после его конфликта с Блейк Лайвли.