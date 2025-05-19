Родственники Яниса Тиммы требуют с Анны Седоковой 60 миллионов рублей

Анне Седоковой грозит серьезный имущественный спор с семьей ее бывшего супруга Яниса Тиммы. Повод – продажа элитной квартиры в столичном жилом комплексе "Алые паруса", оформленной в период их официального брака. По информации источников, жилье было реализовано артисткой в сентябре 2024 года за сумму, превышающую 150 миллионов рублей. Уже через месяц после сделки певица подала документы на развод.

По словам представителей родственников баскетболиста, часть полученных от продажи средств должна быть направлена в пользу несовершеннолетнего сына Тиммы от предыдущего брака. Они заявляют, что готовы решить вопрос мирно, но в случае отказа со стороны Седоковой – подадут иск в суд и потребуют не менее 60 миллионов рублей.



Отмечается, что пара за время супружества инвестировала средства как минимум в пять объектов недвижимости, большая часть которых была приобретена на стадии строительства. Упомянутая квартира оказалась последней, которую удалось продать.



Впрочем, разногласия между сторонами касаются не только денег. Родные Яниса обвиняют Седокову в недостоверных высказываниях о финансовых делах в браке, утверждая, что спортсмен никогда не был на ее содержании. По их данным, Тимма получал стабильный доход от контракта с БК "Химки" (в период с 2019 по 2021 год), а также продал недвижимость в Латвии и автомобили на общую сумму свыше одного миллиона евро.





Кроме того, юристы семьи направили обращение в Следственный комитет с просьбой провести повторную экспертизу, связанную с обстоятельствами смерти спортсмена. Их беспокоят расхождения в показаниях Седоковой. Как утверждается, после гибели мужа певица получила доступ к его телефону, что, по мнению адвокатов, могло повлиять на ход следствия.

Анна Седокова пока никак не комментирует ситуацию публично.

Отец Яниса Тиммы ранее заявил, что располагает доказательствами, подтверждающими финансовую самостоятельность сына.