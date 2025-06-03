Умер народный артист СССР Евгений Дога

На 89-м году жизни скончался выдающийся композитор Евгений Дога – человек, чья музыка на протяжении десятилетий соединяла поколения, страны и эпохи. Его не стало 3 июня 2025 года.

Дога появился на свет в первый день марта 1937-го в селе Мокра Молдавской АССР и посвятил свою жизнь искусству. Начав путь как виолончелист, он вскоре нашел себя в композиторском мастерстве, окончив Кишиневскую консерваторию. Его имя стало синонимом музыкальной поэзии и душевной глубины.

Евгений Дога создал музыку к более чем двумстам фильмам, среди которых – "Мой ласковый и нежный зверь", "Табор уходит в небо", "Одиноким предоставляется общежитие", "Благословите женщину" и десятки других. Его знаменитый вальс из ленты Лотяну был признан ЮНЕСКО одним из шедевров XX века и исполнялся на крупнейших мировых церемониях. Эта композиция стала символом его творчества – лёгкого, проникновенного, вне времени.

Музыкант был удостоен высших званий: лауреат Государственной премии СССР, Народный артист СССР и кавалер Ордена Республики Молдовы. Его вклад в мировую музыкальную культуру признавался и в России, и за рубежом. В Кишиневе его именем названы школа и улица.

Последние годы маэстро провел в борьбе с тяжелым заболеванием, продолжав творить и делиться своей внутренней гармонией. Коллеги, политики и поклонники по всему миру выразили соболезнования – его уход воспринят как утрата национального масштаба.

Евгений Дога говорил, что его музыка рождается из накопленных чувств. Именно поэтому она остается такой живой и глубокой. Даже спустя десятилетия его вальсы продолжают трогать сердца и звучат в залах, на экранах и в душах слушателей.