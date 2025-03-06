Джастина Бальдони обвинили в "токсичной позитивности" после его конфликта с Блейк Лайвли

Джастин Бальдони, режиссер нашумевший картины "Все закончится на нас", оказался в центре нового скандала. Теперь его обвиняют в "токсичной позитивности" и чрезмерной религиозной пропаганде на рабочем месте. Недавние разоблачения, сделанные бывшими сотрудниками его продюсерской компании Wayfarer Studios, поставили под сомнение искренность публичного образа актера и режиссера, который долгое время строил карьеру на идеях самосовершенствования, гуманизма и социальной справедливости.

Часть бывших сотрудников утверждает, что рабочая атмосфера в Wayfarer была насыщена непрекращающимся позитивом, который со временем начал казаться неестественным и навязчивым. Многие из них отмечают, что руководящий стиль Бальдони предполагал обязательную демонстрацию энтузиазма, а общение внутри компании сопровождалось установками на постоянную доброжелательность. Для некоторых работников это стало причиной профессионального выгорания, так как любые проявления недовольства или критики воспринимались негативно.

Кроме того, сотрудники утверждают, что в офисе явно прослеживалось влияние вероучения бахаи, последователем которого является Бальдони. Некоторые из них воспринимали частые упоминания религиозных идей и ценностей в повседневной рабочей среде как неуместные и не соответствующие принципам профессионализма. Тем не менее, другие бывшие работники отмечали, что духовные установки компании не навязывались, а сам Бальдони был человеком с искренним стремлением к помощи окружающим.

В защиту актера выступили и его бывшие помощники, которые отмечают, что работа с ним была одним из лучших этапов их карьеры. Они утверждают, что он действительно творческий человек, вдохновляющий окружающих на новые достижения, и его намерения всегда были чистыми. Многие также напомнили о его благотворительной деятельности, включая организацию мероприятий в поддержку бездомных в Лос-Анджелесе.

Обвинения в "токсичной позитивности" и религиозной ангажированности компании возникли на фоне уже существующего конфликта Бальдони с актрисой Блейк Лайвли, сыгравшей главную роль в его фильме "Все закончится на нас". Юридическое разбирательство, связанное с обвинениями в сексуальных домогательствах и клевете, привлекло внимание общественности. Понятно, что в условиях этой судебной тяжбы любые новые претензии в его адрес лишь усугубляют репутационные потери.

Сам Джастин Бальдони и представители Wayfarer Studios отвергают обвинения, заявляя, что никогда не получали официальных жалоб на корпоративную культуру и всегда поддерживали свободу вероисповедания сотрудников. Они подчеркивают, что компания основана на принципах уважения к разным религиозным и философским убеждениям, а ее миссия – создание вдохновляющего и социально значимого контента.