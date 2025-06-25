Данила Козловский возвращается на российскую театральную сцену спустя два года

Данила Козловский спустя два года тишины вновь выходит на российскую театральную сцену – и не просто с новой ролью, а с попыткой заново осмыслить фигуру, знакомую каждому с детства. В сентябре 2025 года на сцене Театра Ермоловой пройдет премьера спектакля "Чуковский", в котором 40-летний артист сыграет главного героя – писателя, литературоведа и переводчика Корнея Чуковского.

Постановка, открывающая юбилейный 100-й сезон театра, обещает быть событием – не только потому, что это первая крупная театральная работа Козловского после долгого перерыва, но и по своей концепции. Это взрослое произведение о противоречивом человеке, оказавшемся в плену собственного образа.

Корней Иванович предстает здесь не только как автор "Мойдодыра" и "Айболита", но как живой, сложный персонаж – самоучка с тяжелой судьбой, интеллектуал, переживший личные трагедии и творческие разочарования. Режиссер Савва Савельев делает ставку не на ностальгию, а на глубокое психологическое исследование. Его Чуковский – это не дедушка из книжки, а человек, которому пришлось отказаться от своего литературного прошлого, чтобы не потерять себя настоящего.

Сюжет спектакля сосредоточен на 1920-х годах – десятилетии, когда были написаны самые известные сказки Чуковского. Однако в центре внимания не сами произведения, а контекст их создания и внутренняя борьба автора, скрытая за популярными образами. Это не реконструкция, а своего рода мета-сказка – с реальными персонажами, фантастическими элементами и болью за кулисами детской литературы.

Помимо Козловского, в постановке заняты опытные актеры труппы Театра Ермоловой, в том числе Соня Ардова, Виктор Ворзонин, Анна Воркуева, Наташа Горбас, Ирина Савина и другие. Визуальное оформление спектакля доверено Филиппу Шейну и Виктории Севрюковой, а музыкальное сопровождение подготовлено Антоном Макаровым совместно с коллективом Terelya.

Напомним, еще недавно имя Данилы Козловского было в центре громкого конфликта: судебные иски, давление и временное отстранение от работы. Однако в 2025 году все судебные тяжбы завершились в его пользу. За время вынужденного простоя актер успел выступить с музыкальной программой в Москве и, судя по всему, решил вновь включиться в театральную жизнь.