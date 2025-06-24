Эмбер Херд возвращается в актерскую профессию после скандала с Джонни Деппом

После почти двухлетнего перерыва Эмбер Херд возвращается к работе. 39-летняя актриса, почти исчезнувшая из поля зрения после судебного процесса с Джонни Деппом, этим летом сыграет главную роль в пьесе Spirit of the People драматурга Джереми О. Харриса. Постановку покажут в рамках Уильямстаунского театрального фестиваля – престижного события, ранее принимавшего таких звезд, как Гвинет Пэлтроу и Сигурни Уивер.

Для Херд этот проект – не просто творческий вызов, но и личная трансформация. Пьеса частично написана на испанском языке, сама тема поднимает неудобные вопросы об утрате земли, экологии и коллективной ответственности. Состав актеров интернационален, и среди коллег Эмбер – Брэндон Флинн, Лио Мехиель, Ато Бланксон-Вуд и другие признанные театральные имена. Режиссером выступает Катина Медина Мора, известная по работам с социальным контекстом.

После скандального развода с Деппом и тяжелого процесса, который закончился поражением Херд и громкой "отменой", актриса практически исчезла из публичной жизни. Она переехала в Мадрид, занялась воспитанием дочери Уны и избегала любых новых проектов. Однако 2025 год стал для нее переломным: в мае, ко Дню матери, она неожиданно сообщила о рождении двойняшек – Агнес и Оушена. Теперь в жизни актрисы – трое детей, и сама она признается, что впервые чувствует полноту и покой.

Что касается Джонни Деппа, то недавно он дал интервью, в котором признался, что потерял друзей и роли из-за обвинений со стороны бывшей жены. Несмотря на это, он называет произошедшее жизненным уроком и не сожалеет о прошлом. Показательно, что и он, и Эмбер Херд в последние месяцы находятся в Испании, но уже по разным причинам: актриса – ради новой жизни, ее экс-избранник – ради участия в благотворительных инициативах.