Россияне написали на Ларису Гузееву заявление в полицию из-за аферы с недвижимостью на Бали

Шесть россиян подали заявления в полицию с требованием проверить Ларису Гузееву на возможную причастность к громкой афере. Речь идет о десятках вилл на острове Нуса Пенида (Бали), которые продавались по цене около 200 тысяч долларов каждая. Но вместо солнечного рая – разочарование, замороженные стройки и исчезнувшие деньги.

Как утверждают пострадавшие, о которых рассказывает SHOT, решающим фактором в их желании приобрести недвижимость за рубежом стала публичная поддержка проекта со стороны телезвезды. На видео и в социальных сетях актриса, которую в России привыкли воспринимать как прямолинейную сваху и человека слова, прогуливалась рядом с застройщиком, брала у него интервью и даже объявляла о покупке собственной виллы.

Именно имя Сергея Домогацкого, основателя сомнительной строительной компании, фигурирует в центре этой истории. Он обещал дома с доходностью, но, по словам адвокатов, вместо реальных построек клиенты получили только красивые картинки и пустые обещания. Общая сумма ущерба может превышать восемь миллионов долларов. Причем значительная часть средств была передана наличными в Москве или отправлена через криптовалюту.

Домогацкий, ранее судимый за грабеж и имеющий задолженности в России почти на 13 миллионов рублей, теперь не выходит на связь. Его счета заблокированы, а сам он, судя по всему, скрывается за границей. Но вместе с его именем в материалах дела все чаще появляется и Лариса Гузеева. Потерпевшие утверждают, что именно ее участие в рекламе породило иллюзию надежности – "если Гузеева там, значит, можно доверять".

Сама актриса пока никак не прокомментировала ситуацию. Но в Сети уже звучат призывы к разъяснению: какова была ее реальная роль – случайное лицо в кадре или сознательная участница продвижения схемы? Адвокаты потерпевших не утверждают, что Лариса Гузеева получила выгоду, но подчеркивают: ее публичный образ стал важным триггером для решения о покупке.