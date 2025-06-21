Умерла народная артистка России Валентина Талызина

21 июня 2025 года российская культура понесла невосполнимую утрату – на 91-м году жизни скончалась народная артистка Валентина Талызина. В этот день Театр имени Моссовета сообщил о смерти своей легенды – актрисы, чье имя давно стало символом верности сцене, таланту и высокому служению искусству.

Валентина Талызина родилась в Омске 22 января 1935 года. В ее судьбе все складывалось вопреки. Сначала сельскохозяйственный вуз, потом – внезапный поворот в сторону актерской профессии. Окончив ГИТИС в 1958 году, она без колебаний присоединилась к Театру имени Моссовета, где оставалась на протяжении всей жизни. Она создала десятки образов, от классики до современности, играла на той же сцене, на которой когда-то училась у мастеров.

С кино Валентина Илларионовна подружилась чуть позже, но надолго. Зрители запомнили ее по ролям в "Иронии судьбы", "Афоне", "Зигзаге удачи", "Большой перемене", "О бедном гусаре замолвите слово". Даже в эпизодах она умела быть не второстепенной, а центральной. Голос Талызиной стал голосом Надежды в новогодней классике, а еще – мамой Дяди Федора в "Простоквашино".

До последних дней жизни актриса выходила на сцену. В январе 2025 года она отметила свое 90-летие в образе, в спектакле, в свете рампы. Тогда же она сыграла графиню в "Волках и овцах", получив шквал аплодисментов от публики.

Весной состояние артистки ухудшилось. Ее мучили боли, она боролась с тяжелым онкологическим заболеванием – раком поджелудочной железы. Несмотря на диагноз, Валентина Талызина оставалась дома, окруженная родными. Ее единственная дочь – актриса Ксения Хаирова – и внучка были рядом.