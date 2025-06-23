Агата Муцениеце официально объявила о третьей беременности

Актриса и телеведущая Агата Муцениеце окончательно развеяла все догадки, подтвердив, что в ее жизни наступил новый этап. Ожидание малыша, о котором в последние недели говорили все громче, оказалось не просто слухами: будущая мама продемонстрировала заметно округлившийся живот на свежих снимках в соцсети. На кадрах артистка запечатлена в компании своего возлюбленного, музыканта Петра Дранги, и дочери Мии от предыдущего брака.

Отношения Агаты и Петра развиваются стремительно. После публичного признания в начале 2025 года пара быстро перешла от романтических прогулок к серьезным решениям: в начале мая музыкант сделал предложение, и вскоре стало известно, что молодожены планируют не только роспись, но и венчание.

Для Муцениеце этот ребенок станет третьим. От предыдущего союза с актером Павлом Прилучным у нее уже есть двое детей – дочь, с которой она живет сейчас, и сын, который в прошлом году переехал к отцу. Несмотря на непростые отношения с бывшим супругом и затянувшиеся судебные разбирательства, Агата, похоже, обрела внутренний покой и сосредоточилась на будущем.

Слухи о положении Агаты Муцениеце начали появляться еще в мае, когда внимательные поклонники заметили изменения в образе актрисы: свободные наряды, изменившиеся силуэты, деликатные попытки скрыть формы. Подробнее об этом рассказывал Клео.ру.