Селена Гомес и Хейли Бибер снова отписались друг от друга в соцсети

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Это произошло на фоне слухов о проблемах в браке Биберов.

Интернет-пользователи заметили: певица Селена Гомес и модель Хейли Бибер отписались друг от друга в популярной соцсети. Это сразу спровоцировало слух о возможном возобновлении конфликта, который многие считали давно улаженным.

Несмотря на то, что несколько лет назад Селена и Хейли позировали вместе на светском мероприятии, чтобы показать, что между ними нет вражды, онлайн-драма между ними регулярно всплывает. Фанаты давно связывают их напряженные отношения с общей историей с Джастином Бибером: певица была с ним в течение нескольких лет, а спустя считанные месяцы после расставания певец женился на Хейли.

Джастин и Хейли Бибер. Фото: www.legion-media.com

Последние месяцы казались относительно спокойными: девушки лайкали посты друг друга, обменивались знаками поддержки. Гомес даже выразила одобрение запуску бренда косметики Rhode в Sephora, который основала Хейли. Та, в свою очередь, лайкнула публикации Гомес, посвященные ее помолвке с Бенни Бланко. Но на фоне слухов о проблемах в браке Биберов и скандалов, связанных с Джастином, внимание к отношениям Селены и Хейли снова обострилось. 

Модель, по слухам, переживает непростой период: по инсайдерским данным, ее эмоциональное выгорание связано с нестабильным состоянием Джастина Бибера и постоянным вниманием общественности. Недавно появилась информация, что пара находится на грани развода или тайно уже расторгла брак. Подробнее об этом рассказывал Клео.ру.

Евгений Елисеев

Выпускающий редактор

 

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