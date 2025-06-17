Джастин и Хейли Бибер проживали свой союз под вспышками фотокамер, даря публике иллюзию идеального союза. Но за фасадом обложек скрывалась совсем иная история – драматичная, нервная и, как оказалось, недолговечная. По информации Daily Mail, пара официально рассталась, и это стало последней точкой в череде тревожных событий.

Несмотря на недавнее рождение сына Джека Блюза, брак начал стремительно рушиться. Джастин все чаще появлялся на публике с угрюмым лицом, его посты в соцсетях становились все более беспокойными и хаотичными. Публика заметила: певец резко похудел, выглядит измотанным и странно себя ведет – публикует видео с непристойными жестами, удаляет признания в изменах, а затем обвиняет окружение в разрушении собственной жизни.

В День отца Джастин выложил серию неоднозначных фото и видео, не забыв поздравить самого себя, а в комментариях вспыхнула ссора с Хейли. При этом модель, судя по финансовым движениям, готовилась к разрыву заранее – громкая сделка с брендом Rhode и Elf Beauty была заключена на миллионы долларов уже после юридического оформления развода. По законам Калифорнии, в случае брака часть этих средств должна была бы достаться Джастину, но, видимо, договор был подписан, когда их пути уже официально разошлись.

Поклонники уверены: обвинения в сторону супруги и странное поведение в интернете – все это признаки не только психологического кризиса, но и глубокой личной деструкции. Некоторые даже предположили, что Джастин Бибер прибегает к запрещенным веществам, чтобы справиться с напряжением, хотя подтверждений этому пока нет.