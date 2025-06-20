Актер из "Великолепного века" Озан Гювен получил срок за домашнее насилие

Турецкий актер Озан Гювен, ставший известным широкой аудитории благодаря роли Рустема-паши в нашумевшей драме "Великолепный век" (2011 – 2014), лишен свободны, так как суд в Стамбуле признал мужчину виновным в применении физического насилия в отношении бывшей возлюбленной, журналистки Дениз Булутсуз. Решение суда стало итогом пятилетнего судебного процесса, который начался после заявления пострадавшей в 2020 году.

Инцидент, положивший начало скандальному делу, произошел на фоне разрыва отношений между Гювеном и Булутсуз. Девушка обратилась в полицию, заявив о побоях, и представила фотографии травм, а также медицинские документы, подтверждающие факт насилия. Артист отрицал обвинения, утверждая, что именно Дениз первой начала конфликт. Более того, он подал встречный иск, пытаясь обвинить бывшую партнершу в клевете и нападении. Гювен также требовал компенсацию за моральный ущерб.

Тем не менее, в ходе разбирательства суд счел доводы экс-избранницы актера более убедительными. На решение повлияли как свидетельские показания, так и результаты психологической экспертизы, проведенной в отношении Дениз. Ответные претензии актера были отклонены, а сам он приговорен к двум годам и трем месяцам тюремного заключения. Изначально стороны обвинения добивались более сурового срока – до 13 лет, но суд посчитал неубедительными обвинения по ряду пунктов, включая лишение свободы и оскорбления.

Озан Гювен ранее обучался в Национальной консерватории в Стамбуле и на протяжении нескольких десятилетий снимался в кино. Он был женат на актрисе Тюркан Дерье, с которой развелся в 2010 году. Также у него был роман с Мерьем Узерли, исполнительницей роли Хюррем-султан.