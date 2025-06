Юлия Волкова и Лена Катина намекнули на воссоединение t.A.T.u.

Группа t.A.T.u. снова вместе – и это уже не просто слухи, а подтвержденный факт. Юлия Волкова и Лена Катина выложили в популярной соцсети фотографию, на которой они вместе куда-то направляются в здание. Подпись под снимком недвусмысленно говорит о том, что дуэт вернулся на общий путь: "Путь длиною в жизнь… И снова мы идем одной дорогой, уверенно и только вперед".

Публикация вызвала волну ностальгии среди поклонников, а также внимание звездной тусовки. Сергей Лазарев, не сдержав эмоций, лаконично отметил: "Давно пора". Многие вспомнили, что артистки вместе выходили на сцену в сентябре 2022 года в Минске, и тогда называли выступление разовой акцией. Однако теперь, судя по всему, у проекта может быть более устойчивое продолжение.





В свое время t.A.T.u. стали не просто поп-группой, а международным культурным феноменом. Хиты "All The Things She Said" и "Нас не догонят" навсегда вписаны в историю поп-музыки 2000-х. Но громкий успех сопровождался не менее громким расколом – в 2011 году коллектив официально прекратил свое существование, а участницы ушли в сольное плавание. Отношения между Волковой и Катиной на годы испортились, и в медиа звучали обвинения, обиды и взаимные упреки.

Тем не менее, за последние несколько лет певицы начали сближаться. Совместные выступления на открытии Олимпиады в Сочи в 2014-м и перед матчем в Санкт-Петербурге в 2023 году показали, что личные разногласия, возможно, остались в прошлом.

Однако бывший концертный директор t.A.T.u., продюсер Леонид Дзюник выразил сомнение, что это полноценное воссоединение, предполагая, что речь идет о разовом проекте с хорошим гонораром. Напомним, по неофициальным данным, стоимость совместного выступления группы оценивается в 15 миллионов рублей, в то время как сольные выходы обеих вокалисток обходятся организаторам в десятки раз дешевле.