Ксения Собчак предложила законодательно запретить мужчинам до 30 лет вступать в брак

Телеведущая Ксения Собчак в рамках собственного YouTube-проекта заявила, что мужчины до 30 лет не должны вступать в брак – и даже предложила установить это законодательно. Она аргументировала свою позицию тем, что до этого возраста большинство представителей мужского пола якобы не обладают необходимой зрелостью, чтобы нести ответственность за семью и отношения.

Поводом для высказывания стала беседа с 19-летним певцом Ваней Дмитриенко. Журналистка обозначила свою позицию достаточно резко, настаивая, что именно незрелость приводит к нестабильности в браках, ранним разводам и одиночеству женщин с детьми на руках. Она подчеркнула, что проблема не столько в институте брака, сколько в неподготовленности молодых мужчин к обязательствам, на которых он строится.

На фоне активного роста популярности браков среди молодых людей и параллельно высокой статистики разводов в первые годы совместной жизни, идея Собчак вызвала неоднозначную реакцию. Одни пользователи сочли ее наблюдения здравыми, указывая на затянутое взросление мужчин и инфантильность как на норму. Другие же посчитали, что возраст – не главный показатель зрелости, а подлинная любовь и личные качества важнее цифр в паспорте.

Интересно, что сама Ксения Собчак не раз демонстрировала противоречивые семейные истории. Первый ее брак с Максимом Виторганом завершился разводом спустя шесть лет, несмотря на то что на момент свадьбы супругу было уже за сорок. Сейчас пресса периодически обсуждает слухи о сложностях в отношениях телеведущей с ее вторым мужем, режиссером Константином Богомоловым.