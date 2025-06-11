Канье Уэст сменил имя

Канье Уэст официально сменил имя и теперь фигурирует как Йе Йе. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на свежие юридические документы, поданные от имени музыканта.

Судя по данным, новое имя уже закреплено во всех ключевых компаниях артиста: от бренда одежды Yeezy до его музыкального лейбла и продюсерского центра.

Это не первый подобный шаг: в 2021 году Уэст избавился от полного имени и стал просто Йе – тогда он объяснил это внутренними переменами и духовными поисками. Но нынешнее переименование артист никак не прокомментировал, а потому поклонникам остается только строить догадки.

По одной из версий, изменение имени может быть связано с новым этапом в карьере или глобальным ребрендингом. Канье известен своим эксцентричным подходом к имиджу и бизнесу, так что подобный поворот событий вполне в его духе.

Кстати, ранее артист намекал в песне, что его супруга, модель Бьянка Цензори, могла покинуть его. Однако позже в соцсетях появилось совместное фото пары.