Алина Загитова ответила на обвинения в звездной болезни

23-летняя олимпийская чемпионка Алина Загитова в новом интервью объяснила, почему многие воспринимают ее как высокомерную. По словам спортсменки, она не стремится соответствовать светским нормам поведения и предпочитает держать дистанцию.

"В свете принято улыбаться, целоваться. Я такое не люблю, из-за этого меня воспринимают как холодного человека, как будто у меня звездная болезнь", – рассказала Загитова, подчеркнув, что не будет из-за общественных пересудов нарушать свои личные границы.

Спортсменку регулярно критикуют в соцсетях – за манеру говорить, за сдержанность и за внешние изменения. Особенное внимание вызвали увеличенные губы фигуристки, что стало поводом для новых обвинений в неестественности. Спортсменка не стала отрицать, что посещала косметолога, отметив, что сейчас просто "догоняет" все то, на что не хватало времени в подростковом возрасте.





Одним из ярких событий последних недель стало и неожиданное примирение с Евгенией Медведевой. Напомним, что после Олимпиады 2018 года, где Загитова взяла золото, а Медведева – серебро, между спортсменками начался затяжной конфликт. Теперь, спустя шесть лет, фигуристки сделали шаг навстречу друг другу.

Несмотря на этот жест, Алина призналась, что по-настоящему близких друзей в фигурном катании у нее не было и нет. Она подчеркивает, что в мире профессионального спорта слишком высокая конкуренция, чтобы строить крепкие дружеские связи.

Ранее Алина Загитова сообщила, что убрала все филлеры из губ.