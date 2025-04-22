Канье Уэст опубликовал фото с Бьянкой Цензори на фоне слухов о расставании

Пока поклонники гадают, что же на самом деле происходит в браке Канье Уэста и Бьянки Цензори, сама пара подогревает интерес – их снова увидели вместе. Мужа с женой заметили в уютном индийском ресторане на берегу Средиземного моря в Испании. Судя по фото и рассказам очевидцев, атмосфера за их столиком была далека от драм и скандалов – скорее, свидание двух влюбленных.

На фоне разговоров о разрыве Уэст также выложил совместное фото с Бьянкой, где она – как обычно – в ультраоткровенном образе: шелковом боди и кожаных сапогах выше колена. Так что многие решили, что пара просто играет на публику и не планирует расставаться.





Кстати, с самого начала именно Канье создавал образ Бьянки – сначала смелый, потом эпатажный, а теперь откровенно провокационный. Напомним, на "Грэмми" пару даже попросили покинуть ковровую дорожку из-за "голого" образа Цензори.

Недавно сам Канье заявил в песне, что "малышка ушла". В марте он в одиночестве отправился в Японию, а Бьянка осталась в США. Тогда же в Сети начались слухи: мол, Цензори сбежала от скандального супруга из-за его неадекватного поведения – постоянных выходок, провокационных высказываний и откровенно пугающих заявлений.

Сама Цензори молчит: никаких комментариев, никаких постов, тишина в соцсетях. Между тем Ким Кардашьян, узнав о возможном разрыве экс-супруга, пыталась выйти с Бьянкой на связь, но модель попросту проигнорировала ее звонки.

Ранее сообщалось, что против Канье Уэста судебный иск подала Тейлор Свифт.