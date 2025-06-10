Бизнесмен Николай Василенко рассказал о романе с Жанной Фриске

Предприниматель и блогер Николай Василенко неожиданно раскрыл личную историю из своего прошлого. В интервью для Forbes он признался, что в начале 2000-х годов состоял в романтических отношениях с популярной певицей Жанной Фриске.

По словам бизнесмена, их связь длилась несколько лет – с 2003 по 2005 год. Этот период совпадал с расцветом творческой карьеры артистки: она уже покинула состав группы "Блестящие", развивалась как сольная исполнительница, снялась в культовом фильме "Ночной дозор" и принимала участие в различных телепроектах. Тогда ее часто называли одной из самых ярких и сексуальных представительниц отечественной эстрады.

Само знакомство произошло случайным образом. Василенко приехал в Сочи, чтобы проверить, как его компания представляет себя на мероприятии, организованном "Белой березкой". По условиям контракта, они должны были оплатить выступление какой-либо звезды. Как оказалось, именно Жанна Фриске была приглашенной артисткой вечера. Однако бизнесмен не дождался концерта и даже не подозревал, кого именно оплатил. Лишь утром следующего дня они встретились совершенно неожиданно, и только спустя некоторое время он понял, что его собеседница – одна из самых известных певиц страны.

Отношения между Николаем Василенко и Жанной Фриске развивались стремительно. По его словам, им не потребовалось много времени, чтобы стать близкими людьми. При этом он отметил, что в их связи не было традиционного ухаживания или формальных ритуалов – все происходило естественно и легко.

Напомним, Жанна Фриске скончалась в июне 2015 года после продолжительной борьбы с глиобластомой.