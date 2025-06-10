Тейлор Свифт рассказала про сталкера, который называет себя отцом ее ребенка

На днях 35-летняя поп-дива подала в суд на мужчину, который не просто проникал к ней домой, но и публично называл себя ее возлюбленным и отцом их несуществующего ребенка. Мужчина, 45-летний Брайан Джейсон Вагнер, утверждал, что живет с Тейлор Свифт, они в отношениях, и якобы у них есть сын.

Певица добилась временного судебного запрета на приближение сталкера, который в течение последних двух лет регулярно появлялся у ее дома в Лос-Анджелесе – в том числе весной 2025 года. В судебных документах Тейлор называет его поведение "угрожающим" и "опасным".

"Все это не соответствует действительности и вызывает у меня страх за свою безопасность и безопасность моей семьи", – говорится в официальном заявлении певицы.

Это, к слову, далеко не первый случай, когда фанаты переходят грань дозволенного. В 2019 году в Нью-Йорке другой сталкер пробрался в ее дом и... лег спать в ее кровати. А в 2020-м один из поклонников отправился в тюрьму за серию писем с угрозами.

Ранее сообщалось, что Брэд Питт предложил Дженнифер Энистон переехать к нему после того, как актрису преследовал поклонник.