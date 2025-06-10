Гарик Харламов прокомментировал новость о беременности жены

В Москве состоялась ежегодная церемония награждения лауреатов премии ТЭФИ. Лучшей юмористической программой стал Comedy Club. Приз вышел получать Гарик Харламов, креативный продюсер проекта.

Среди конкурентов шоу Comedy Club были программы "Уральские пельмени" и "Импровизаторы". Гарик Харламов иронично подметил, что и сам поддерживал соперников.

На церемонию награждения комик пришел с женой. Последнее время личная жизнь артистов активно обсуждается – пара недавно отметила первую годовщину свадьбы и пять лет с начала отношений. Кроме того, причиной повышенного внимания к супругам стали слухи о беременности Катерины Ковальчук. В Сети заподозрили, что актриса ждет ребенка: в соцсетях стали появляться фото, на которых она прячет живот.

Однако Гарик Харламов поспешил расстроить поклонников. В интервью после награждения юморист признался, что новости о беременности Катерины не имеют ничего общего с реальностью – пока что они с женой не планируют пополнение в семействе.

"Когда все начинают подозревать, я тоже начинаю подозревать", – отшутился юморист.

При этом Харламов отметил, что хочет второго ребенка.





Напомним, свадьба артистов состоялась летом прошлого года. Среди гостей была и дочь юмориста от Кристины Асмус. Несмотря на развод, Гарик старается много времени проводить с наследницей и не пропускать важных событий в ее жизни.