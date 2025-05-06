Рианна в третий раз станет мамой

Первые догадки появились, когда певицу заметили в лобби отеля The Carlyle в Нью-Йорке, где она остановилась накануне бала. Тогда Рианна была в обтягивающем сером костюме от Miu Miu, подчеркивающем заметно округлившийся живот. Снимки мгновенно разлетелись по соцсетям, а поклонники затаили дыхание в ожидании подтверждения.





И оно не заставило себя долго ждать. Уже на красной дорожке Met Gala Рианна эффектно подтвердила слухи, появившись в образе от Marc Jacobs, созданном специально для нее. Беременность она подчеркнула нарядом в духе черного дендизма: укороченный пиджак, корсетный топ, юбка с высоким разрезом, а завершали образ шляпа и галстук в горошек. Все – с идеальной отсылкой к эстетике мужского стиля, что полностью соответствовало тематике вечера: Superfine: Tailoring Black Style.





Напомним, у певицы уже есть двое сыновей – RZA (2 года) и Riot (1 год), которых она воспитывает вместе с A$AP Rocky. Пара продолжает строить семейную жизнь без штампов в паспорте, и, похоже, они отлично справляются.

Ранее сообщалось, что возлюбленному певицы Рианны A$AP Rocky вынесли вердикт в зале суда.