Возлюбленная Тимати Валентина Иванова подтвердила беременность

Валентина Иванова, избранница рэпера и бизнесмена Тимати, официально подтвердила, что в их семье ожидается пополнение. После нескольких недель слухов и косвенных намеков модель опубликовала видео, где без лишних слов ясно дала понять: она беременна.

В ролике, выложенном в запрещенной в России социальной сети, Валентина сначала появляется спиной, затем поворачивается к камере, демонстрируя округлившийся живот. Подпись под видео была лаконичной, но емкой: "Мой". Этого оказалось достаточно, чтобы поклонники и СМИ окончательно убедились – они с Тимати готовятся стать родителями.





Ранее информацию косвенно подтвердила мама рэпера Симона Юнусова, опубликовавшая кадры с отдыха на Мальдивах, где Иванова попала в объектив с округлившимся животом. Тогда публика еще сомневалась: некоторые считали это тщательно продуманной шуткой, особенно после шуточного видео Валентины, в котором она якобы сообщает по телефону о положительном тесте.

Однако теперь сомнений нет. Пара, которая вместе уже более трех лет, продолжает вызывать неподдельный интерес у поклонников. Тимати не раз подчеркивал, что серьезно относится к отношениям с Валентиной. Не так давно она появилась с роскошным кольцом на безымянном пальце, которое, по слухам, певец подарил ей в начале года.

Для Ивановой будущий ребёнок станет первым, а для Тимати – третьим. Артист уже воспитывает дочь Алису от Алены Шишковой и сына Ратмира от Анастасии Решетовой. С предыдущими партнершами музыкант не регистрировал официально отношения. Сам он утверждает, что долго искал ту самую, с кем готов связать жизнь окончательно.