Ксения Собчак назвала неудачными образы Кендалл Дженнер и Хейли Бибер на Met Gala

В ночь на 29 апреля в Нью-Йорке прошел традиционный бал Met Gala. Темой вечеринки в этот раз стала стала Superfine: Tailoring Black Style – кураторы посвятили ее стилю темнокожих мужчин как проявлению свободы и самовыражения. Экспозиция, включающая 12 тематических разделов, стала первой за последние 20 лет, полностью посвященной мужской моде.



Среди гостей вечера были Кендалл Дженнер и Хейли Бибер, обе выбравшие наряды от Saint Laurent. Кендалл появилась на дорожке в строгом сером костюме с приталенным жакетом и юбкой-годе, а Хейли – в лаконичном платье-пиджаке, шоколадных полупрозрачных колготках и лаковых босоножках.







Образы звезд прокомментировала Ксения Собчак, которая внимательно следит за событиями в мире моды. По словам журналистки, модели выбрали неудачные образы для бала.

"Две офисные сирены Кендалл и Хейли. Бибер, конечно, совсем вгоняет в тоску. В этом году Saint Laurent мимо", – поделилась своим мнением телеведущая.

К слову, Собчак сложно назвать сторонницей минимализма в стиле. Журналистка всегда одевалась экстравагантно и не боялась экспериментировать со стилем. Впрочем, сама она также часто сталкивается с критикой в свой адрес из-за смелых образов.

Ранее Ксения Собчак прокомментировала возвращение бренда Louis Vuitton в Россию.