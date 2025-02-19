Возлюбленному певицы Рианны A$AP Rocky вынесли вердикт в зале суда

Эмоции зашкаливали в зале суда Лос-Анджелеса: присяжные вынесли вердикт по делу рэпера A$AP Rocky (настоящее имя – Раким Майерс) , и он оказался неожиданным. Музыкант был признан невиновным по всем пунктам обвинения. Его возлюбленная, певица и бьюти-магнат Рианна, не смогла сдержать слез, когда услышала, что её партнер больше не находится под угрозой 24-летнего тюремного срока.

По данным СМИ, как только прозвучал вердикт, A$AP Rocky бросился к Рианне и крепко её обнял. Он также поблагодарил присяжных за их решение, назвав это "спасением жизни".

Рианна, которая на протяжении всего судебного процесса поддерживала возлюбленного, позже опубликовала эмоциональный пост в соцсетях.

"Слава Богу! Благодарна и смиренна перед Его милостью!" – написала звезда.



Примечательно, что ранее A$AP Rocky отказался от сделки с прокуратурой, которая могла бы ограничиться шестимесячным заключением и испытательным сроком. Рэпер с самого начала настаивал на своей невиновности. Прокуроры обвиняли его в нападении с применением полуавтоматического оружия на бывшего друга, A$AP Relli, в ноябре 2021 года в Голливуде. Однако защита утверждала, что рэпер стрелял небоевыми патронами из реквизитного оружия, взятого со съемочной площадки клипа.



На заседаниях Рианна не просто присутствовала – она стала настоящей опорой для возлюбленного. В зале суда певица появлялась в окружении семьи: рядом с ней всегда были мама и сестра A$AP Rocky. Кроме того, на одно из заседаний Рианна даже привела их общих детей – 2-летнего RZA и 1-летнего Riot Rose. Такое решение вызвало дискуссии среди юристов: не пыталась ли звезда повлиять на вердикт?



Прокуратура настойчиво призывала присяжных "не поддаваться влиянию" знаменитостей, утверждая, что закон един для всех. Однако адвокат A$AP Rocky заявил, что рэпер изначально не хотел, чтобы Рианна присутствовала на заседаниях – она пришла по собственной воле, чтобы поддержать любимого.



Решение присяжных было единогласным и было вынесено спустя всего три часа обсуждений. Вне зала суда адвокат рэпера отметил: "Жюри разоблачили эту надуманную историю".

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