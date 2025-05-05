Леди Гага прокомментировала предотвращенный теракт на своем концерте в Бразилии

Бесплатный концерт Леди Гаги на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро собрал рекордные 2,5 миллиона зрителей. Но за кулисами масштабного шоу происходили события, которые могли обернуться трагедией – бразильская полиция предотвратила попытку теракта.

Как подтвердили правоохранительные органы, группа злоумышленников готовила нападение во время концерта. Полиция провела 15 обысков и задержала нескольких подозреваемых, включая подростка. Организаторы теракта, по данным следствия, вербовали новых участников, в том числе несовершеннолетних.





Несмотря на опасность, концерт состоялся. Леди Гага вышла на сцену в эффектных костюмах и подарила зрителям незабываемый вечер. После шоу певица поделилась впечатлениями в личном блоге.

"Ничто не могло подготовить меня к тому ощущению, которое я испытывала во время вчерашнего шоу, – абсолютная гордость и радость, которую я чувствовала, исполняя песни для жителей Бразилии. От вида толпы у меня захватывало дыхание", – написала исполнительница.

Выступление установило новый мировой рекорд – это стало самым массовым сольным концертом женщины-исполнительницы в истории. Но сама Леди Гага сделала акцент не на цифрах, а на том, что стояло за ними.





"Если заблудишься, то найдешь дорогу обратно, если веришь в себя и упорно трудишься. Вы можете придать себе достоинство, репетируя свою страсть и свое мастерство, подталкивая себя к новым высотам", – подчеркнула звезда.

Фанаты звезды по всему миру называют этот вечер "историческим" – не только из-за рекорда, но и из-за мужества, с которым шоу прошло несмотря ни на что. Пока поклонники обсуждают кадры с выступления, в соцсетях продолжают благодарить полицию за бдительность, а Леди Гагу – за вдохновение.

Ранее сообщалось, что Леди Гага отправила подарок россиянину, который сыграл ее хит на фортепиано.