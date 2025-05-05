Лиза Моряк сообщила о задержке родов

Актриса Лиза Моряк откровенно рассказала поклонникам, что ее малышка пока не спешит появляться на свет. В своем блоге звезда поделилась, что хотя дата родов должна была наступить еще в конце апреля, будущая мама все еще находится в ожидании. По словам Лизы, во время беременности возникли некоторые осложнения.

"Мне поставили маловодие в этот раз из-за вируса, который я притащила из Дубая, и на 33 неделе моя плацента созрела", – объяснила супруга Сарика Андреасяна.





Тем не менее, несмотря на диагноз, артистка сохраняет позитивный настрой. Сегодня у нее уже пошла 40-я неделя, но малышка так и не спешит появляться на свет.

"Я хотела родить в красивую дату – 05.05.2025. Но, как говорится, у бога свои планы", – с улыбкой призналась Лиза и добавила, что уже буквально "на низком старте".

Подписчики актрисы поддержали ее в комментариях, желая легких родов и здоровья малышке. Напомним, что для Лизы это первый ребенок, и будущая мама активно делится с аудиторией своими переживаниями, без прикрас показывая, какой может быть настоящая беременность.

Ранее сообщалось, что Сарик Андреасян поругался со студентами киноколледжа и заявил о ненависти к Тарковскому.