Вера Брежнева получила предложение выйти замуж во время концерты в Алматы

Вере Брежневой сделали предложение руки и сердца прямо во время концерта в Алматы. Мужчина из зала подошел к сцене с большим букетом алых роз и всерьез попросил звезду стать его женой – эпизод стал одним из самых обсуждаемых моментов вечера.

Как видно на видео, поклонник – мужчина по имени Нурсултан – подошел к сцене во время паузы между песнями и вручил артистке цветы. Певица не растерялась и, с улыбкой приняв букет, решила уточнить детали:

"У вас есть квартира в Алматы? Бизнес есть? То есть, если я останусь, вы сможете меня прокормить?" – спросила артистка.



Зал взорвался смехом и аплодисментами. Атмосфера была легкой, но эмоциональной – Нурсултан не только подарил розы, но и поцеловал экс-солистку "ВИА Гры" в руку и щеку.



"И как я теперь концерт продолжать буду?" – пошутила Брежнева, обратившись к залу.

Публика горячо поддержала романтический поступок поклонника и выразила ему свое восхищение. Однако влюбленный фанат не дождался от Брежневой ответа.

Напомним, Вера Брежнева развелась с Константином Меладзе 1,5 года назад. Артистка признавалась, что для нее это было серьезным ударом. По словам певицы, к новым отношениям она пока не готова, однако накануне в Сети появились слухи о романе Брежневой с 28-летним манекенщиком.