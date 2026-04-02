46-летний основатель группы Krec Артем Бровков* погиб в ДТП

Ушел из жизни Артем Бровков*, стоявший у истоков группы Krec. Причиной смерти стали тяжелые последствия дорожной аварии – спасти артиста медикам не удалось.

О случившемся сообщила его супруга Валентина, опубликовав эмоциональное обращение от имени музыканта в соцсетях.

"Несколько часов назад он попал в страшную аварию, врачи сделали все, что смогли, но спасти его не удалось", – сказала она.

В последние годы артист жил за пределами России. Его карьера началась в Санкт-Петербурге: именно там в начале 2000-х сформировался коллектив Krec, быстро завоевавший узнаваемость благодаря меланхоличному звучанию и искренним текстам.

Дискография группы включает несколько знаковых релизов, а трек "Нежность" стал по-настоящему культовым после выхода фильма "Питер FM". Композиция до сих пор ассоциируется с эстетикой городского романтизма нулевых.

Уехав в Штаты, Бровков* не перестал писать. В 2024 году вышло несколько новых альбомов группы.

*Признан иностранным агентом на территории Российской Федерации.