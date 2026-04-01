Джеймс Макэвой признался, что стал отцом во второй раз четыре года назад

Британский актер Джеймс Макэвой неожиданно раскрыл личную деталь своей жизни. Оказалось, он уже несколько лет воспитывает второго ребенка. О рождении младшего сына артист публично не сообщал – эта информация стала известна лишь сейчас, после его интервью изданию The Guardian.

Мальчик появился на свет около четырех лет назад в браке актера с Лизой Либерати. Пара долгое время сохраняла приватность, в том числе и в вопросах семьи: даже их свадьба стала известна широкой аудитории только спустя время. Сейчас супруги живут между Лондоном и Филадельфией, где проживают родственники Либерати.

У актера есть старший сын Брендан, которому 15 лет. Ребенка он воспитывает совместно с бывшей супругой, актрисой Энн-Мари Дафф. Несмотря на развод, экс-партнерам удалось сохранить хорошие отношения ради сына.

Джеймс Макэвой также отметил, что восприятие родительства с возрастом заметно меняется. По его словам, появление ребенка после 40 лет сопровождается меньшей тревожностью и более спокойным отношением к повседневным трудностям. Однако физическая нагрузка ощущается сильнее, чем в молодости, и требует больше ресурсов.