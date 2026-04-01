Джеймс Макэвой признался, что стал отцом во второй раз четыре года назад

Артист на протяжении нескольких лет скрывал радостное событие.

Британский актер Джеймс Макэвой неожиданно раскрыл личную деталь своей жизни. Оказалось, он уже несколько лет воспитывает второго ребенка. О рождении младшего сына артист публично не сообщал – эта информация стала известна лишь сейчас, после его интервью изданию The Guardian.

Мальчик появился на свет около четырех лет назад в браке актера с Лизой Либерати. Пара долгое время сохраняла приватность, в том числе и в вопросах семьи: даже их свадьба стала известна широкой аудитории только спустя время. Сейчас супруги живут между Лондоном и Филадельфией, где проживают родственники Либерати.

У актера есть старший сын Брендан, которому 15 лет. Ребенка он воспитывает совместно с бывшей супругой, актрисой Энн-Мари Дафф. Несмотря на развод, экс-партнерам удалось сохранить хорошие отношения ради сына.

Джеймс Макэвой также отметил, что восприятие родительства с возрастом заметно меняется. По его словам, появление ребенка после 40 лет сопровождается меньшей тревожностью и более спокойным отношением к повседневным трудностям. Однако физическая нагрузка ощущается сильнее, чем в молодости, и требует больше ресурсов.

Евгений Елисеев

Выпускающий редактор

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

