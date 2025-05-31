Максим Матвеев: "Время сейчас такое, когда очень быстро меняются смыслы"

Буквально на днях в московском кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера нового сезона анимационно-чтецкого проекта Михаила и Ирины Разумовских KTOMY.media "Живые мемории", получившего собственное название "Отцы и дети". Это уже третий выпуск проекта об истории России, основанного на мемуарах известных русских деятелей, созданный на стыке документального сериала, анимации и моноспектакля. Каждая серия – отрывок из книги воспоминаний, прочитанный известным артистом.

На премьеру собрались участники "чтецкого процесса", в том числе известный актер, звезда остросюжетных картин, таких как "Триггер", "Чужие деньги", "Спойлер", "Пранкер", – Максим Матвеев. В этот раз он отошел от уже привычного зрителю амплуа, озвучив одного из героев Серебряного века – поэта и музыканта Александра Вертинского. В романтическом образе "повседневный total black" – свободных брюках, футболке и рубашке в клетку – Максим рассказал журналистам о своей роли в проекте, перечислил любимых писателей и даже признался в любви к мультфильмам.

– Максим, можете сказать пару слов о работе над фильмом? Вы отметили, что выступили здесь в качестве рассказчика.

– У меня – да, была больше чтецкая работа, а не актерская как таковая. Это совершенно другой способ взаимодействия с текстом: надо донести до зрителя мысль, которую заложил автор в своих воспоминаниях. И в данном случае моя актерская функция больше посредническая – между автором и зрителем. Я был задействован в третьем эпизоде: транслировал биографическое произведение Вертинского "Дорогой длинною" о непростых отношениях Саши со своим "незаконным" отцом и о том, как он в детстве был грубо разлучен со своей старшей сестрой. Вообще, это совершенно уникальный проект на стыке жанров – и историческое кино, и глубокое высказывание о нас сегодняшних. Эта работа – мост между эпохами, и я верю, что она поможет найти ответы на вопросы: "что мы наследуем от прошлого" и "что оставим после себя".

– А с творчеством Александра Николаевича хорошо знакомы?

– Знаком ли я с творчеством Вертинского? Да как-то, знаете, даже уже не раз транслировал стихотворения из его уст. Конечно же, приступая к работе, были вновь прочитаны его мемуары, скорее, я их вновь возобновил в памяти. Читал ранее. Для меня воспоминания, мемуары – это источник очень многих смыслов, которые влияют на нашу сегодняшнюю жизнь, вдохновляют и учат. Для меня Вертинский – личность, а в артисте, в принципе, главное личность. Я бы отметил особую "чистоту романтики" и искренность души в его творчестве, которые совпадают и с моим собственным мироощущением.

Мне кажется, что крайне важно находить это соприкосновение во взглядах, чувствах с людьми, и особенно с жившими раньше, до тебя.

Это человек, который был невероятно наполнен любовью – великая способность, которой нам всем стоит поучиться. Посмотрите, у него нет ни капли злости по отношению к тем обстоятельствам, в которые погрузила его жизнь. Он принимал ее как есть и работал, работал.

– Вы сразу согласились принять участие в проекте?

– На тот момент, когда мне предложили поучаствовать, я уже имел, скажем, представление, что это такое. Наблюдал за работой своих коллег. И, собственно, не сомневался, что проект достойный. Согласился сразу. Потому как память – важная сфера жизни человека.

– Максим, а можете назвать ваши любимые литературные произведения, перечислить любимых писателей?

– Ой, я в этом плане всеядный человек.

– Ну, может, ТОП-5?

– Из последних прочитанных мемуаров я бы выделил дневники писателя Льва Толстого, Бенджамина Франклина и, конечно, мемуары Александра Вертинского "Четверть века без родины". Сильное впечатление на меня они произвели. А так, из самых любимых, пожалуй: повесть-притча "Чайка по имени Джонатан Ливингстон", написанная Ричардом Бахом, "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери, а также все без исключения книги Эрнеста Хемингуэя.

– Скажите, а какой бы фрагмент какого произведения вы бы лично хотели увидеть в будущем проекте?

– История нашей страны такая всеобъемлющая, многогранная и многосоставная, что я вижу перспективу многосерийности данного проекта. И каждая новая серия, уверен, никогда не будет повторяться, не будет буксовать на одном месте, оставаясь интересна зрителю. На мой лично взгляд, надо "мыслить эпохами". Начать с ранних, постепенно переходя все ближе и ближе к современности. Получится любопытная штука.

– Вы думаете, что молодежь проникнется таким форматом подачи?

– Вот это сложно предсказать. Объясню: время сейчас такое, когда очень быстро меняются смыслы. И интерес, который бурлит в сознании грядущего поколения, тоже мало предсказуем. Удивительно, но сейчас очень много молодых людей возвращается к классическим произведениям. Наблюдать, как они по-своему их интерпретируют, интересно. Находят, что им близко, что их трогает. Поэтому, сказать, какой аудитории этот проект больше всего зайдет, мне сложно. Но предпосылки, чтобы быть интересным для широкого круга публики, несомненно, есть: текст, крутая музыка, ну и анимация. Такой язык художественного выражения тоже может быть близок большому количеству людей. Я, например, очень люблю мультики смотреть. До сих пор.