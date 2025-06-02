Перминова спровоцировала слухи о расставании с молодым бойфрендом, удалив все совместные снимки

Модель Елена Перминова и манекенщик Тарас Романов спровоцировали слухи о расставании. Пользователи соцсетей обратили внимание, что из соцсетей обоих исчезли все совместные фотографии. Пара активно делилась кадрами с мероприятий, поездок и красных дорожек, однако теперь в их аккаунтах нет ни одного снимка друг с другом.

Ранее Перминова и Романов появлялись вместе на светских мероприятиях, в том числе на Каннском кинофестивале, и не скрывали отношений. Модель начала встречаться с Тарасом вскоре после расставания с бизнесменом Александром Лебедевым, с которым прожила 19 лет. Отношения с Романовым стали первыми публичными после расторжения брака.





Тарас Романов младше Елены на десять лет, делает карьеру за рубежом. Несмотря на разницу в возрасте, пара выглядела уверенно и не избегала внимания со стороны прессы. Несколько дней назад Романов публично выразил свои чувства к Елене, назвав ее "невероятной женщиной".

Причины удаления снимков из соцсетей пока неизвестны. Сами Перминова и Романов ситуацию не комментируют. Однако в Сети это уже вызвало обсуждение: поклонники предполагают, что отношения могли завершиться.

Ранее сообщалось, что Елена Перминова нарушила дресс-код Каннского кинофестиваля, появившись в "голом" платье.