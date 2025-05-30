Стася Милославская получила предложение о замужестве от нового избранника на концерте Меладзе

Актриса Стася Милославская приняла предложение руки и сердца от своего избранника на турецком побережье. Момент оказался не просто трогательным, но и по-настоящему кинематографичным: молодой человек, 22-летний футболист московского ЦСКА Егор Ушаков, встал на колено прямо за кулисами концерта Валерия Меладзе. Публика узнала о помолвке благодаря видеозаписи, попавшей в сеть.

До недавнего времени личная жизнь актрисы оставалась предметом спекуляций. После болезненного расставания с Александром Петровым, с которым она провела более трех лет, Стася надолго ушла в тень. Их роман казался прочным, но брак так и не состоялся. И пока поклонники ждали новостей о свадьбе, Петров неожиданно женился на другой – Виктории Антоновой. Причем столь стремительное развитие событий стало сюрпризом даже для самой Милославской.

Впоследствии актрису связывали с главным редактором журнала "Правила жизни" Трифоном Бебутовым, однако никаких официальных комментариев по поводу их отношений не последовало. Поэтому новость о романе с Ушаковым стала полной неожиданностью даже для тех, кто следит за жизнью артистки.

Сама Стася Милославская, ранее высказывавшаяся против поспешного замужества, все же решилась на важный шаг. Вероятно, она нашла именно того, кто совпал с ее представлением об идеальном спутнике – самостоятельного, успешного, амбициозного. Пожалуй, теперь актриса готова к новому этапу не только в карьере, но и в личной жизни.