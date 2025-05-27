Фигурист Илья Авербух заработал на бизнесе более полумиллиарда рублей

Пока в Сети обсуждают личную жизнь Ильи Авербуха, сам фигурист продолжает успешно развивать бизнес. По данным открытых источников, одна из его компаний – ООО "ММГ СКЕЙТИНГ" – принесла внушительный доход: только за 2024 год оборот составил почти 685 миллионов рублей.

Проект специализируется на создании масштабных ледовых шоу – и, судя по всему, этот формат пользуется стабильным спросом. Несмотря на большую выручку, чистая прибыль в 2024 году составила всего 4,1 млн рублей. Для сравнения: в 2023 году компания заработала около 500 млн, а "чистыми" вышло 23,3 млн.

Также известно, что на начало 2025 года у фирмы числился небольшой штраф в размере 40 тысяч рублей, назначенный налоговой службой, выяснил интернет-журнал "Страсти". С учетом общих финансовых масштабов – сумма более чем символическая.

А между тем в Сети продолжают обсуждать скандальное интервью фигуриста у Ксении Собчак. Напомним, Авербуха раскритиковали после его слов о супруге Лизе Арзамасовой. Отвечая на вопросы журналистки, он заявил, что в 15 лет, когда он познакомился с будущей женой, она уже являлась "женщиной, у которой все было". Многие посчитали, что спортсмен говорит об интимной стороне жизни звезды "Папиных дочек". Через несколько дней Илья извинился и объяснил, что имел в виду иное.