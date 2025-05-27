Лиза Арзамасова и Илья Авербух впервые вышли в свет после скандального интервью фигуриста

Лиза Арзамасова и Илья Авербух появились в галерее Sistema в Москве на арт-выставке Магомеда Кажлаева под названием "Пересчет". Это первое их совместное мероприятие после резонансного интервью, в котором фигурист допустил неоднозначное высказывание.

Для выхода в свет актриса выбрала классический образ – серый костюм с брюками, дополненный черной обувью и светлыми аксессуарами. Фигурист был одет в рубашку, жилет и светлые брюки, поддержав жену нейтральными светлыми тонами.

Причиной повышенного внимания к паре стала недавняя фраза Авербуха, прозвучавшая в интервью с Ксенией Собчак. В беседе он прокомментировал знакомство со своей супругой, упомянув, что Лиза в 15 лет уже являлась "женщиной, у которой все было". Это вызвало критику в соцсетях, после чего Илья извинился, подчеркнув, что неправильно выразился и его слова были эмоциональной реакцией на критику разницы в возрасте.



Напомним, Арзамасова и Авербух познакомились 15 лет назад на телешоу "Лед и пламень". Однако на тот момент между ними не было романтических отношений, утверждают оба. Спустя годы они официально объявили о своем романе, поженились в 2020-м. Сейчас пара воспитывает двух детей – сына Льва и дочь Лию.

