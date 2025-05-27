Сыгравший султана Сулеймана в "Великолепной веке" Халит Эргенч получил тюремный срок

Актер, полюбившийся миллионам в образе султана Сулеймана в сериале "Великолепный век", Халит Эргенч, был приговорен к лишению свободы в связи с делом, касающимся событий, произошедших в стамбульском парке Гези еще в 2013 году.

Суд признал артиста виновным в даче недостоверных показаний. Первоначальный срок наказания составил 2 года и 3 месяца, однако из-за безупречной репутации и отсутствия правонарушений в прошлом суд смягчил вердикт: итоговый срок составил 1 год, 10 месяцев и 15 дней. Более того, исполнение наказания было временно отложено.

Сам Эргенч настаивает на своей невиновности и намерен обжаловать решение. По его словам, он не пытался ввести в заблуждение следствие и надеется на пересмотр дела.

Халит Эргенч – один из самых узнаваемых актеров Турции, чья популярность после "Великолепного века" вышла далеко за пределы страны. Сериал о правлении Османской империи стал хитом в Европе и странах СНГ, а сам актер – любимцем миллионов.

Пока остается неизвестным, скажется ли судебное решение на его дальнейшей карьере. Представители актера ситуацию пока не комментируют.