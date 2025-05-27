Кристина Асмус спровоцировала слух о новом романе

Кристина Асмус, одна из самых известных актрис отечественного кино и театра, вновь оказалась в центре внимания благодаря слухам о возможном новом романе. Поводом для обсуждений стала ее недавнее появление рядом с неизвестным мужчиной на премии Гильдии кастинг-директоров.

На саму церемонию Кристина пришла одна, однако позже была замечена на выходе из театра Et Cetera в компании спутника. Пара выглядела непринужденно, держалась за руки и совершенно не стремилась скрываться от посторонних взглядов. Некоторое время они стояли на улице, предположительно общаясь с коллегами актрисы, после чего ушли вместе. Имя нового избранника пока держится в тайне, и официальных заявлений со стороны Асмус не поступало.

Отношения с продюсером Ильей Бурецом, которые стали известны общественности в конце 2024 года, как предполагается, завершились весной. Внимательные поклонники заметили, что пара удалила друг друга из подписок в социальных сетях и перестала появляться вместе на мероприятиях. Подобные детали лишь укрепили мнение о том, что союз распался.

Ранее Кристина Асмус состояла в продолжительном браке с комиком Гариком Харламовым, с которым у нее растет дочь Анастасия. Позже артистка встречалась с актером Романом Евдокимовым, и эти отношения она сама позже охарактеризовала как непростые.