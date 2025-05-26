Бывшая жена Паши Техника перестала выходить на связь в Тайланде

Ситуация вокруг смерти рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) принимает все более тревожный оборот. Его бывшая жена, Ева Карицкая (она же Карина Мельничук), бесследно пропала в Таиланде после того, как заявила о возбуждении против нее уголовного дела за клевету.

Накануне Ева опубликовала пост, в котором рассказала, что местные власти завели на нее дело после того, как она обвинила одну из наркологических клиник, принадлежащих россиянам, в причастности к трагической смерти ее бывшего мужа. По ее словам, именно в этой клинике Паше назначили лечение, которое якобы привело к его гибели.



Утром Карицкую вызвали в отделение полиции. С этого момента с ней не удается связаться. Близкие всерьез опасаются, что женщину могли задержать. При этом в Таиланде вместе с ней находится и их с Пашей 6-летний сын, и сейчас неизвестно, где он и с кем.



Напомним, в конце марта Паша Техник был госпитализирован в критическом состоянии – сообщалось о сильном отравлении. Несмотря на усилия медиков, он скончался 4 апреля. Похороны артиста прошли в Москве 11 апреля.

Ранее сообщалось, что картину Паши Техника продали на аукционе за 10 миллионов рублей.