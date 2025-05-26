Бывшая жена Паши Техника перестала выходить на связь в Тайланде

Рэпера не стало в начале апреля. Бывшая жена Паши Техника проводила собственное расследование гибели артиста.
Ситуация вокруг смерти рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) принимает все более тревожный оборот. Его бывшая жена, Ева Карицкая (она же Карина Мельничук), бесследно пропала в Таиланде после того, как заявила о возбуждении против нее уголовного дела за клевету.
Накануне Ева опубликовала пост, в котором рассказала, что местные власти завели на нее дело после того, как она обвинила одну из наркологических клиник, принадлежащих россиянам, в причастности к трагической смерти ее бывшего мужа. По ее словам, именно в этой клинике Паше назначили лечение, которое якобы привело к его гибели.
Утром Карицкую вызвали в отделение полиции. С этого момента с ней не удается связаться. Близкие всерьез опасаются, что женщину могли задержать. При этом в Таиланде вместе с ней находится и их с Пашей 6-летний сын, и сейчас неизвестно, где он и с кем.
Напомним, в конце марта Паша Техник был госпитализирован в критическом состоянии – сообщалось о сильном отравлении. Несмотря на усилия медиков, он скончался 4 апреля. Похороны артиста прошли в Москве 11 апреля.
Ранее сообщалось, что картину Паши Техника продали на аукционе за 10 миллионов рублей.