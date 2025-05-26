Бибера раскритиковали за признание в любви несовершеннолетней актрисе, похожей на Селену Гомес

31-летний певец Джастин Бибер оказался в центре скандала после того, как оставил под фото 17-летней актрисы Арианы Гринблатт лаконичный, но неоднозначный комментарий.

"Я люблю тебя!" – написал артист под последним фото.

Подписчики звезды мгновенно подняли тревогу: комментарий показался многим неуместным, ведь Ариана – несовершеннолетняя, а сам Джастин давно женат на Хейли Бибер. При этом внимание публики привлек тот факт, что юная актриса внешне очень напоминает Селену Гомес, бывшую возлюбленную Джастина. Причем сходство фанаты заметили не просто так – на фото, которое так тронуло артиста, Ариана действительно выглядит как "копия Селены времен их бурного романа".



Интернет вспыхнул от обсуждений: одни обвиняют Бибера в неприемлемом поведении, другие защищают, утверждая, что слова были сказаны "по-дружески". Тем не менее, напоминание о прошлом, похоже, не дает покоя поклонникам: фанатские лагеря Селены и Хейли до сих пор враждуют, и каждое такое действие Джастина воспринимается как новая искра в тлеющем конфликте.



Интересно, что Хейли Бибер также лайкнула ту самую фотографию Арианы, будто бы показывая, что не видит в поведении мужа проблемы.

Напомним, Гомес и Бибер встречались восемь лет и расстались в 2018 году. Сейчас 32-летняя певица готовится создать семью. В прошлом году ее возлюбленный Бенни Бланко сделал ей предложение руки и сердца.

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