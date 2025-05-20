Картина Паши Техника продана на аукционе за 10 миллионов рублей

На недавней ярмарке современного искусства Port Art Fair в Санкт-Петербурге громко прозвучало имя, ранее ассоциировавшееся с улицей, а не с галереями. Картина под названием "Легенда", созданная рэпером Пашей Техником в соавторстве с художником Игорем Исполиным, ушла с молотка за внушительные 126,5 тысячи долларов (чуть более 10 миллионов рублей по нынешнему курсу).

Проект, в рамках которого появилась "Легенда", изначально задумывался как серия, однако внезапный уход Техника прервал эти планы. Полотно вызвало ажиотаж и стало центральным экспонатом выставки, приковав внимание коллекционеров и критиков. Его приобрел некий Дмитрий Князев, имя которого стало известно через телеграм-канал, посвященный артисту.

"Легенду" называют не просто картиной, а визуальной поэмой, в которой сливаются элементы уличного искусства, андеграундной эстетики и личной исповеди. Этот холст – якобы окно в сознание Техника: резкий, местами агрессивный. Многослойность позволила работе стать не просто коллекционным объектом, а культурным артефактом.





Смерть рэпера, наступившая 4 апреля в тайской больнице, стала шоком для его поклонников. Причиной, по заключению врачей, стала тяжелая инфекция легких. Однако многие источники сообщают о предшествующем отравлении запрещенными веществами. Прощание с Пашей Техником прошло в Москве 11 апреля, где его пришли проводить в последний путь более пяти тысяч человек. Похоронен он был на Николо-Архангельском кладбище.