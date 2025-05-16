Джастин Бибер рассказал, подвергался ли он насилию со стороны Пи Дидди

На фоне громкого скандала с Пи Дидди имя Джастина Бибера неожиданно оказалось втянутым в обсуждение. На протяжении почти года в Сети обсуждались теории о том, что юный в то время Бибер якобы тоже мог пострадать от продюсера. Однако представитель певца официально развеял эти домыслы.

"Джастин не является жертвой Шона Комбса. Но есть люди, которым действительно нанесен вред. Переключение внимания на вымышленные истории лишает настоящих жертв возможности быть услышанными", – сообщается в заявлении.

Напомним, рэпера P. Diddy (Шон Комбс) обвиняют в ряде тяжелых преступлений – от торговли людьми до принудительной проституции. Следствие утверждает, что артист организовывал закрытые вечеринки с наркотиками и сексом, куда гостей вовлекали силой и шантажом. Сам Комбс все обвинения отрицает.





Что касается Бибера, то он действительно пересекался с продюсером на раннем этапе карьеры. В 2011 году поп-исполнитель и рэпер вместе посетили шоу Джимми Киммела, где Пи Дидди заявил, что подарит Джастину Lamborghini – правда, обещание так и не исполнил. А еще раньше, в 2009-м, на YouTube-канале юного певца был опубликован влог "48 часов с Diddy", в котором Комбс говорил, что покажет Джастину, как тусить по-настоящему, уточнив, что подробности мероприятия раскрывать запрещено.





После выхода на поверхность подробностей скандала с P. Diddy фанаты начали с новой силой пересматривать старые интервью, видео и фото, пытаясь найти намеки на неладное. Но команда Бибера призывает не терять фокус: главное сейчас – реальные жертвы и их право на правосудие.

Ранее свидетель в деталях рассказал о том, как Пи Дидди издевался над своей девушкой Кэсси Вентурой.