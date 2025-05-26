Бритни Спирс извинилась за курение и неподобающее поведение в самолете

Недавно Бритни Спирс привлекла внимание инцидентом, произошедшим во время ее перелета на частном самолете из Мексики в Лос-Анджелес. Певица, возвращавшаяся домой после отпуска, оказалась в неловкой ситуации, которая привлекла внимание общественности и полиции.

Судя по ее публикациям в социальных сетях, Спирс впервые попробовала алкоголь на борту – по ее словам, она выпила немного водки и почувствовала себя "умной". В приподнятом настроении артистка попросила сигарету, и, считая, что на этом самолете допускается курение, закурила. Однако, как оказалось, правила на борту были стандартными, и подобное поведение оказалось нарушением.

Экипаж, заметив курящую певицу, отреагировал быстро – стюардесса сделала замечание и связалась с наземными службами. В аэропорту Лос-Анджелеса звезду уже ждали представители полиции. Хотя меры были ограничены устным предупреждением, сам факт встречи с правоохранителями вызвал резонанс.

Кроме эпизода с сигаретой, Бритни также выразила недовольство действиями персонала: ее посадили в хвостовую часть самолета, не позволяли вставать в течение первых минут после взлета и настояли на пристегивании ремня безопасности. Спирс сочла такое обращение слишком навязчивым и назвала это нарушением личного пространства.

Тем не менее певица публично извинилась за поведение на борту, отметив, что не хотела никого обидеть. Она подчеркнула, что приняла происходящее за нечто необычное и даже посчитала, что встреча с полицией была частью специального приема. Несмотря на скандал, Бритни Спирс отнеслась к ситуации с иронией, заявив, что чувствовала себя "особенной".