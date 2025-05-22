На Дженнифер Лопес подали в суд за публикацию фото

Дженнифер Лопес грозят судебные разбирательства. Певицу и актрису обвиняют в нарушении авторских прав – из-за того, что она выложила в соцсети свои же фотографии.

Иски против звезды подал фотограф Эдвин Бланко и агентство BackGrid. Именно они сделали снимки Джей Ло возле вечеринки Amazon MGM Studios × Vanity Fair накануне "Золотого глобуса". Как утверждают истцы, Лопес разместила эти кадры у себя в соцсетях на следующий день – без разрешения и оплаты.

Самое интересное – дело касается не просто "репоста". По словам юристов, публикация носила коммерческий характер: Джей использовала фото, чтобы подчеркнуть свои связи с модными брендами, прорекламировать наряд и украшения. А значит – получила выгоду, не заплатив авторам снимков ни цента.

Адвокат Питер Перковски заявил, что команда Лопес вышла на связь, и стороны даже пришли к устной договоренности о финансовом урегулировании. Но никаких подписей, никаких денег так и не добились. Вот и пришлось идти в суд.

Напомним, подобные иски – не редкость для знаменитостей. Ранее в аналогичных историях оказывались Ким Кардашьян, Джиджи Хадид и Дуа Липа.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес травмировала лицо на репетиции перед AMA 2025.