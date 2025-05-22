Клаву Коку признали лучшей исполнительницей года

Клава Кока унесла домой не просто награду, а самую заветную статуэтку вечера – "Лучшая исполнительница 2025" по версии премии телеканала RU.TV. И это не просто очередной трофей на полке: исполнительница хита "Влюблена в МДК" призналась, что до сих пор не может сдержать слез от счастья.

На торжественной церемонии, которая прошла на Live Арене в Москве, Клава появилась в эффектном образе – черный топ, ультракороткая юбка и высокие шнурованные сапоги, которые подчеркивали фигуру. Впрочем, спустя пару часов артистка сменила аутфит: в своем Telegram-канале она показала видео, где уже в джинсах, худи и бейсболке идет по коридору с заветной наградой в руках и делится эмоциями.

"У меня нет слов..... лучшая исполнительница 2025 по версии RU TV. Перед глазами мелькают картинки всего моего творческого безумия с самого начала.... Мыслей много, иду и слезы наворачиваются!" – поделилась своими эмоциями артистка.



Поклонники бурно встретили ее победу – и не только вживую, но и в соцсетях. Фанаты завалили певицу поздравлениями и отметили, что она действительно ее заслужила.



Клава Кока стала по-настоящему популярной в 2020 году после релиза вирусного хита "Покинула чат", который мгновенно занял топовые позиции в чартах и TikTok. Несмотря на множество номинаций и народную любовь, эта награда от RU.TV стала для нее первой по-настоящему серьезной профессиональной победой – символом того, что ее творчество официально признано индустрией.