Том Круз спровоцировал критику словами о планах на День отца

Пока Том Круз с головой погружен в промо-тур очередной части "Миссии невыполнима", его короткий ответ на, казалось бы, безобидный вопрос журналиста об идеальном праздновании Дня отца вызвал бурную реакцию в Сети. Вместо теплых слов о семье актер бодро заявил, что планирует веселиться и продолжать съемки. Но публика моментально вспомнила: среди планов на веселье вновь не нашлось места детям.

У 62-летнего актера трое детей: двое приемных – Изабелла и Коннор, и родная дочь Сури от союза с Кэти Холмс. Именно имя Сури чаще всего всплывает в обсуждениях его личной жизни – не по радостным причинам. Девушка, которой недавно исполнилось 19, не общается с отцом уже более десяти лет. По информации СМИ, последний раз они виделись в 2012 году – вскоре после развода Круза с Холмс. С тех пор актер не появился ни на одном из важных этапов в жизни дочери, включая выпускной.

Официальная причина разрыва – позиция саентологической церкви, которой актер остается верен: общение с "отступниками" строго запрещено. Кэти Холмс после развода покинула церковь, что, по версии многих источников, стало непреодолимым барьером между Томом и дочерью. Несмотря на отсутствие контакта, Круз продолжал выплачивать алименты и финансировал обучение Сури, которая поступила в университет в Питтсбурге. По данным западных таблоидов, в 2024 году девушка отказалась от фамилии отца.

Ответ Тома Круза о том, как он планирует провести День отца, прозвучал особенно отстраненно на фоне таких обстоятельств. Пользователи Сети не сдержались: в комментариях прозвучали обвинения в безразличии и попытках забыть о своем родительстве. Многие отметили, что актер явно предпочел голливудские съемки человеческой близости – особенно в день, когда принято вспоминать о главных людях в жизни.