Мария Погребняк высказалась о свидании бывшего мужа с 49-летней женщиной

Мария Погребняк не сдержала сарказма, комментируя слухи о новой пассии своего бывшего мужа – 41-летнего футболиста Павла Погребняка. По словам Марии, ее экс явно изменил вкусы: теперь, по ее словам, его привлекают "женщины постарше".

Информация всплыла после того, как блогерша REDGI (она же Регина Рахимова) рассказала, что видела Павла в ресторане в компании двух дам. Одна из них, как уверяет Регина, выглядела на все 49 – и это явно была не деловая встреча. Реакция Марии не заставила себя ждать.

"Все, я поняла – Павел любит постарше", – с улыбкой отметила блондинка.

Напомним, Мария и Павел развелись два года назад после почти десяти лет брака и троих детей. С тех пор Мария успела не только выйти замуж за бизнесмена Игоря Головинского, но и родить сына. В то время как личная жизнь футболиста остается загадкой – за ним нет ни скандалов, ни громких романов.





Но на этом откровения Марии не закончились. Во время шоу "Сплетница" высказалась о жене рэпера Натана, которая простила мужу публичную измену с Лерчек и флирт с Бьянкой.

"Натан жене постоянно, возможно, изменял. Она это знала и живет с таким человеком-изменщиком. Ее, значит, все устраивает. Мы сейчас все такие говорим, что ты должна уйти. А она должна плевать на каждого из нас, кто ей дает советы", – жестко прокомментировала Мария, напоминая, что в личной жизни не бывает универсальных решений.

Погребняк, к слову, сама не раз сталкивалась с хейтом. Часто девушку критикуют за болезненную худобу. Многие считают, что Мария не может остановиться и это опасно для здоровья. Сама светская львица категорично не согласна с пользователями Сети и отмечает, что ей и ее мужу нравится такая фигура.

Ранее сообщалось, что Погребняк решила подавать в суд на депутата Милонова.