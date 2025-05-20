Адвокат Прилучного заявил, что Муцениеце не отпустила дочь в Таиланд вместе с отцом

Павел Прилучный вернулся из отпуска в Таиланде, где провёл каникулы с женой Зепюр Брутян, двухлетним сыном Микаэлем и 12-летним Тимофеем – сыном от первого брака с Агатой Муцениеце. Однако его дочери Мии, живущей с матерью, в поездке не было.



Как объяснила адвокат артиста Оксана Даниелова, Павел предлагал Мие поехать вместе с ними, но мать девочки не дала разрешения на выезд. По словам представителя актёра, сейчас встречи Мии с отцом происходят реже, чем раньше, и, как правило, совпадают с поездками Агаты за границу – в такие моменты девочка бывает у отца.



"Мама отпускает Мию к папе, когда ей надо выехать за пределы России. Хотя раньше девочка была у Павла чуть ли не каждые выходные", – заявила юрист.





В то же время сын Прилучного – Тимофей – с августа прошлого года живёт с отцом. По словам адвоката, это было совместное решение родителей, и мальчик сам выбрал остаться с папой. Несмотря на слухи, что актёр забрал сына из школы и перевёл на "дистанционку", он учится очно, как и прежде, подчеркнула Даниелова. Общение с сестрой, впрочем, стало редкостью – хотя дети, как утверждает защита, хотят видеть друг друга чаще.



Что касается Муцениеце, то в её личной жизни также произошли перемены: актриса приняла предложение руки и сердца от музыканта Петра Дранги. Тем временем в медиапространстве продолжается обсуждение её отношений с бывшим супругом и нынешней женой Павла. Телеведущая Алёна Водонаева, например, раскритиковала Зепюр Брутян за то, что та публикует видео с участием Тимофея, намекнув, что это может восприниматься как неуважение к Агате.



Ранее адвокат рассказал, сможет ли сын Муцениеце и Прилучного пойти на свадьбу матери.