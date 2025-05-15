Умерла советская актриса Елена Земляникина

14 мая 2025 года в результате дорожно-транспортного происшествия трагически погибла советская и российская актриса, педагог и певица Елена Земляникина. Ей было 66 лет. О смерти сообщили в Московском городском педагогическом университете и храме Архангела Михаила и Марии Египетской, где Елена Владимировна на протяжении 12 лет несла послушание в церковном хоре.

Имя Земляникиной хорошо знакомо не только поклонникам отечественного кинематографа, но и многим студентам творческих вузов. Родившись в актерской семье – ее мать Любовь Стриженова и отец Владимир Земляникин были известными артистами – Елена пошла по их стопам. Окончив Школу-студию МХАТ в 1981 году, она начала путь на сцене и в кино, совмещая артистическую карьеру с педагогической деятельностью.

На экране актриса появлялась в таких известных проектах, как "Москва слезам не верит", "Время собирать камни", "Хозяйка детского дома", "Опознание", "Семья вурдалаков". Несмотря на то, что ее роли не всегда были центральными, она обладала редким обаянием и глубиной, способной оставить след даже в эпизодах. Параллельно с актерской работой Елена активно занималась преподаванием: она вела курсы сценической речи, актерского мастерства и истории театра в Институте культуры и искусств МГПУ, а также возглавляла театрально-просветительский центр "Берег детства".

Особое место в ее жизни занимала духовная деятельность. С 2016 года Земляникина была завучем воскресной школы при храме Усекновения главы Иоанна Предтечи в Братеево и руководила детской театральной студией при приходе. Вера и искусство в ее жизни не были противоречием – наоборот, сплелись в цельное и созидательное мироощущение.

Семья и личная жизнь были важной частью ее мира: она состояла в браке с Александром Крылатовым, вырастила троих детей и радовалась семерым внукам, с любовью вспоминая свою маму, ушедшую в 2024 году. Печальный символизм – смерть Елены произошла менее чем через год после кончины ее матери.

Ее гибель стала утратой не только для семьи и близких, но и для широкой творческой среды. Светлая память о ней сохранится в сердцах учеников, коллег и зрителей. Отпевание состоится 17 мая в храме Архангела Михаила и Марии Египетской, где Елена Земляникина многие годы пела на клиросе, оставаясь верной служительницей не только сцены, но и храма.