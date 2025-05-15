Алексей Воробьев тайно женился на заслуженной артистке России

Алексей Воробьев, недавно спровоцировавший скандал своими высказываниями о женском макияже и "неполноценных личностях", неожиданно женился. Избранницей 37-летнего артиста стала оперная дива Аида Гарифуллина, его ровесница, заслуженная артистка России и одна из самых востребованных исполнительниц на международной сцене.

По данным инсайдеров Super, роман между Алексеем и Аидой разгорелся минувшей зимой, предположительно во время совместного участия в шоу "Фантастика". С тех пор пару стали замечать вместе как на родине, так и за рубежом – в том числе в Вене, где Гарифуллина живет и работает. Не затягивая, в апреле они оформили брак в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. Новость, мягко говоря, неожиданная – особенно на фоне всего, что происходило в медиаполе вокруг Воробьева в последние месяцы.





Вспомним: еще в феврале певец вызвал волну негодования, обвинив женщин, использующих макияж, в психологической несостоятельности. Его публикация в запрещенной соцсети быстро облетела интернет, спровоцировав шквал критики. Воробьев сначала стоял на своем, говоря, что "полноценная личность" – это та, кто не ориентируется на внешние оценки. Однако позже, под давлением общественного резонанса, артист сменил риторику, принес извинения, но отметил, что его слова были вырваны из контекста.

Теперь, глядя на произошедшее в ретроспективе, становится очевидно: личная трансформация артиста могла быть напрямую связана с новой страницей в его жизни. Появление рядом сильной и уважаемой женщины, да еще и с громким профессиональным именем, вполне способно оказать влияние на взгляды, поведение и даже тон публичных высказываний.

Аида Гарифуллина – не просто вокалистка мирового уровня. Ее биография внушительна: образование в Германии, дебюты на лучших сценах Европы, сотрудничество с Пласидо Доминго и Андреа Бочелли. У нее есть дочь по имени Оливия, рожденная после расставания с теннисистом Маратом Сафиным. Отца ребенка певица держит в секрете, а свое прошлое не комментирует публично.

Воробьев же до этого момента был известен не только своими ролями в кино и на выступлениями сцене, но и чередой громких романтических связей: от Виктории Дайнеко до Анны Чиповской. Публичные поиски идеальной невесты, громкие заявления и стремление к эпатажу – все это было частью его медийного образа. Однако свадьба с Аидой выглядит как шаг в совершенно ином направлении: взрослый и осознанный.

Официальных подтверждений от самих артистов пока нет. Пара хранит молчание и избегает демонстрации личной жизни, что вполне объяснимо после шквала негатива, обрушившегося на артиста в начале года. Возможно, Алексей Воробьев действительно "перепрошился" – не только ради извинений, но и ради женщины, с которой решил связать свою жизнь.